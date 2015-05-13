Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Candle Time End and Spread - indicador para MetaTrader 5
Credits:
El indicador muestra al mismo tiempo el spread actual y el tiempo restante hasta el cierre de la barra (vela) actual.
Ajustes:
En los ajustes solo hay dos parámetros: la elección del color y la posición del indicador en el gráfico.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12611
