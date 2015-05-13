CodeBaseSecciones
Candle Time End and Spread - indicador para MetaTrader 5

Credits:

Sergeev

El indicador muestra al mismo tiempo el spread actual y el tiempo restante hasta el cierre de la barra (vela) actual.

Ajustes:

En los ajustes solo hay dos parámetros: la elección del color y la posición del indicador en el gráfico.

Propiedades del indicador Candle Time End and Spread

El indicador muestra al mismo tiempo el spread actual y el tiempo hasta el cierre de la barra (vela)

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/12611

