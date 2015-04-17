开发此类和其例程是为了参加由慷慨的 TheXpert 举办的大赛。

此类可以处理光标悬停以及按下自由形式按钮。

按钮的实现采用标准 OBJ_BITMAP_LABEL 对象。图像应设为四种按钮状态（正常，悬停，按压，按压悬停）。按钮形状则由分析省缺状态图像来判断 (正常按钮)。具有非零透明度的图像上的一组自由形式的区域被视作一个按钮。按钮的形状可以尽可能的复杂。可以在任意图表窗口和任何边角锚点 (OBJPROP_CORNER) 正确实施工作。

标准库 需要编译。

存档包含按钮类和 3 个例程:

图表上的按钮没有对话框。您可以在设置了设置边角锚点，以及第一个坐标。 在 EA 中的按钮有对话框。 在指标中的按钮有对话框。

视频:

温馨提示: