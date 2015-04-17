请观看如何免费下载自动交易
类 СBmpButtonTransparent - MetaTrader 5程序库
开发此类和其例程是为了参加由慷慨的 TheXpert 举办的大赛。
此类可以处理光标悬停以及按下自由形式按钮。
按钮的实现采用标准 OBJ_BITMAP_LABEL 对象。图像应设为四种按钮状态（正常，悬停，按压，按压悬停）。按钮形状则由分析省缺状态图像来判断 (正常按钮)。具有非零透明度的图像上的一组自由形式的区域被视作一个按钮。按钮的形状可以尽可能的复杂。可以在任意图表窗口和任何边角锚点 (OBJPROP_CORNER) 正确实施工作。
标准库 需要编译。
存档包含按钮类和 3 个例程:
- 图表上的按钮没有对话框。您可以在设置了设置边角锚点，以及第一个坐标。
- 在 EA 中的按钮有对话框。
- 在指标中的按钮有对话框。
视频:
温馨提示:
- 该库没有处理按压按钮的限制（如在视频）。您可以设置利用 Locking() 函数来按钮类型。
- 透明度阀值使用 - 250。
- 该库可与 32-位格式 (A8 R8 G8 B8) 的 BMP 图像工作。图像应作为资源加载 (参看例程)。
