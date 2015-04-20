A classe e exemplos foram desenvolvidos para uma competição patrocinada pela TheXpert.

Esta classe permite pairar cursor e pressionar o botão de forma livre.

O botão foi implementado usando o objeto padrão OBJ_BITMAP_LABEL. As imagens devem ser definidas para quatro estados do botão (normal, pairar, pressionar, pairar pressionando). A forma de botão é determinada pela análise da imagem padrão (botão normal). Um conjunto de áreas de forma livre em imagem com transparência diferente de zero é tratada como um botão. A forma de botão pode ser tão complexo quanto possível. A implementação funciona corretamente para qualquer canto de ancoragem (OBJPROP_CORNER) e qualquer subjanela de gráfico.

Standard Library (biblioteca padrão) é necessário para a compilação.

O arquivo contém a classe botão e 3 exemplos:

Botões num gráfico sem uma caixa de diálogo. Você pode definir o canto de ancoragem e o 1º ponto de coordenadas nas configurações. Botões numa caixa de diálogo de um Expert Advisor. Botões numa caixa de diálogo de um Indicador.

Vídeo:

Dicas: