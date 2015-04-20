Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Class СBmpButtonTransparent - biblioteca para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1489
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A classe e exemplos foram desenvolvidos para uma competição patrocinada pela TheXpert.
Esta classe permite pairar cursor e pressionar o botão de forma livre.
O botão foi implementado usando o objeto padrão OBJ_BITMAP_LABEL. As imagens devem ser definidas para quatro estados do botão (normal, pairar, pressionar, pairar pressionando). A forma de botão é determinada pela análise da imagem padrão (botão normal). Um conjunto de áreas de forma livre em imagem com transparência diferente de zero é tratada como um botão. A forma de botão pode ser tão complexo quanto possível. A implementação funciona corretamente para qualquer canto de ancoragem (OBJPROP_CORNER) e qualquer subjanela de gráfico.
Standard Library (biblioteca padrão) é necessário para a compilação.
O arquivo contém a classe botão e 3 exemplos:
- Botões num gráfico sem uma caixa de diálogo. Você pode definir o canto de ancoragem e o 1º ponto de coordenadas nas configurações.
- Botões numa caixa de diálogo de um Expert Advisor.
- Botões numa caixa de diálogo de um Indicador.
Vídeo:
Dicas:
- A biblioteca não está limitado aos botões prensados (como no vídeo). Você pode definir o tipo de botão usando a função Locking().
- Limite de transparência usado - 250.
- A biblioteca trabalha com imagens BMP em formato 32-bit (A8 R8 G8 B8). A imagem deve ser carregada como um recurso (veja exemplos).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12638
Esta classe foi projetada para criar botões interativos com vários estados no gráfico de preços.Candle Time End and Spread
O indicador mostra conjuntamente o spread em andamento e o tempo que falta para fechar a barra (candlestick).
O Expert Advisor controla e limita a perda global para a conta e a perda para cada transação, Inclue um Trailing Stop para a conta.WPR_DiverSign
Um indicador de sinal tipo semáforo que usa divergências entre dois osciladores WPR com base nos pontos extremos das últimas cinco barras.