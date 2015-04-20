CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Bibliotecas

Class СBmpButtonTransparent - biblioteca para MetaTrader 5

Andrey Miguzov | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1489
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
MQL5.zip (114.03 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

A classe e exemplos foram desenvolvidos para uma competição patrocinada pela  TheXpert.

Esta classe permite pairar cursor e pressionar o botão de forma livre.

O botão foi implementado usando o objeto padrão OBJ_BITMAP_LABEL. As imagens devem ser definidas para quatro estados do botão (normal, pairar, pressionar, pairar pressionando). A forma de botão é determinada pela análise da imagem padrão (botão normal). Um conjunto de áreas de forma livre em imagem com transparência diferente de zero é tratada como um botão. A forma de botão pode ser tão complexo quanto possível. A implementação funciona corretamente para qualquer canto de ancoragem (OBJPROP_CORNER) e qualquer subjanela de gráfico.

Standard Library (biblioteca padrão) é necessário para a compilação.

O arquivo contém a classe botão e 3 exemplos:

  1. Botões num gráfico sem uma caixa de diálogo. Você pode definir o canto de ancoragem e o 1º ponto de coordenadas nas configurações.
  2. Botões numa caixa de diálogo de um Expert Advisor.
  3. Botões numa caixa de diálogo de um Indicador.

Vídeo:

Dicas:

  • A biblioteca não está limitado aos botões prensados (como no vídeo). Você pode definir o tipo de botão usando a função Locking().
  • Limite de transparência usado - 250.
  • A biblioteca trabalha com imagens BMP em formato 32-bit (A8 R8 G8 B8). A imagem deve ser carregada como um recurso (veja exemplos).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/12638

Uma classe para trabalhar com formatos de botão Uma classe para trabalhar com formatos de botão

Esta classe foi projetada para criar botões interativos com vários estados no gráfico de preços.

Candle Time End and Spread Candle Time End and Spread

O indicador mostra conjuntamente o spread em andamento e o tempo que falta para fechar a barra (candlestick).

Risk Manager Risk Manager

O Expert Advisor controla e limita a perda global para a conta e a perda para cada transação, Inclue um Trailing Stop para a conta.

WPR_DiverSign WPR_DiverSign

Um indicador de sinal tipo semáforo que usa divergências entre dois osciladores WPR com base nos pontos extremos das últimas cinco barras.