Sovpel Alexander

Este indicador ofrece valores de Stop Loss para la posición abierta sobre la base del indicador XATR.

Gracias a la información sobre la volatilidad actual del mercado hemos podido desarrollar un Stop Loss adaptativo.

Objetivo promedio y Stop Loss adaptativo

Podemos utilizar el rango de cotización promedio trading (Average True Range) de un cierto periodo de tiempo y multiplicarlo por una constante (factor) para determinar a cuanta distancia de la entrada podemos colocar nuestra orden de parada. La ventaja de utilizar un Stop Loss basado en el Average True Range es que se adapta en gran medida a las condiciones actuales del mercado. La distancia desde el punto de entrada al punto de salida aumentará en los periodos de gran volatilidad del mercado y disminuirá en los periodos de baja volatilidad. Por tanto, el Stop Loss adaptativo es una forma excelente de gestionar el riesgo en términos de los cambios de la volatilidad del mercado.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 25.09.2009.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

El indicador utiliza la biblioteca de clases GetFontName.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include).

Fig.1 Indicador XATRStopLevel