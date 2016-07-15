実際の著者：

Sovpel Alexander

この指標はXATR指標に基づいてポジションの決済逆指値を与えます。

現在の市場のボラティリティについての情報のおかげで適応決済逆指値の開発が可能です。

平均目標と適応決済逆指値

一定期間の平均取引レンジ（アベレージトゥルーレンジ）を使用して定数（係数）によってその値を乗算し、決済逆指値注文がエントリからどのくらい離れて配置することができまるかを決定します。アベレージトゥルーレンジの範囲に基づいた決済逆指値を使用する利点は、それが現在の市場の状況に非常に適応的であるということです。参入からエグジットへの距離は、市場ボラティリティが高い期間には増加し低い期間には減少します。このように、適応決済逆指値は、市場のボラティリティを変えるという点でリスクを管理するための優れた方法です。

この指標は初めにMQL4で実装され2009年9月25日にコードベースで公開されました。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はGetFontName.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。

図1 XATRStopLevel指標