XATR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Sovpel Alexander
Indicador Average True Range con algoritmo de promediado modificado. Este inidcador visualiza sus valores en puntos!
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 25.09.2009.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1 Indicador XATR
