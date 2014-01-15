Autor real:

Sovpel Alexander

Indicador Average True Range con algoritmo de promediado modificado. Este inidcador visualiza sus valores en puntos!

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 25.09.2009.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador XATR