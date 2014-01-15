CodeBaseSecciones
XATR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1052
(18)
Autor real:

Sovpel Alexander

Indicador Average True Range con algoritmo de promediado modificado. Este inidcador visualiza sus valores en puntos!

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 25.09.2009. 

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador XATR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1261

