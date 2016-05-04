Der echte Autor:

Sovpel Alexander

Der Indikator ermittelt Stop Loss Werte für die Eröffnung von Positionen auf Basis des XATR Indikators.

Dank der Information über die aktuelle Marktvolatilität können wir ein adaptives Stop Loss entwickeln.

Mittleres Ziel und adaptives Stop Loss

Wir können die mittlere Tradingrange (Average True Range) für eine bestimmte Zeitspanne verwenden und diesen Wert mit einer Konstanten (Faktor) multiplizieren, um festzustellen, wie weit weg eine Stop-Order vom Einstieg platziert werden kann. Der Vorteil der Verwendung eines Stop Loss das auf einer Average True Range basiert ist, dass sie hervorragend an die aktuellen Marktbedingungen anpasst. Die Entfernung vom Punkt des Einstiegs zum Ausstiegspunkt wird in Zeiten hoher Marktvolatilität vergrößert und verkleinert in Zeiten mit geringer Marktvolatilität. Daher ist der adaptive Stop Loss eine ausgezeichnete Methode, um das Risiko im Hinblick auf ändernde Marktvolatilitäten zu managen.

Dieser Indikator wurde zuerst in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base am 25.09.2009.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Der Indikator verwendet die Klasse der Bibliothek GetFontName.mqh (muss in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden).

Abb.1 Der XATRStopLevel Indikator