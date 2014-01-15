Mira cómo descargar robots gratis
Trend Continuation Factor - indicador para MetaTrader 5
- 1473
Los valores positivos indican una tendencia fuerte. Los valores TCF+ y TCF- no pueden ser mayores que cero simultáneamente, pero pueden ser negativos lo que significa que estamos en fase de consolidación o ausencia de tendencia.
Recomendaciones:
- Se recomienda abrir posiciones largas cuando TCF+ pasa a valores positivos (el indicado tiene color azul y cruza la línea cero hacia arriba).
- Se recomienda abrir posiciones cortas cuando TCF- pasa a valores positivos (el indicador tiene un color rojo y cruza la línea cero hacia arriba).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1275
