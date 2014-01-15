CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Trend Continuation Factor - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1473
Ranking:
(24)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Los valores positivos indican una tendencia fuerte. Los valores TCF+ y TCF- no pueden ser mayores que cero simultáneamente, pero pueden ser negativos lo que significa que estamos en fase de consolidación o ausencia de tendencia. 

Trend Continuation Factor

Recomendaciones:

  • Se recomienda abrir posiciones largas cuando TCF+ pasa a valores positivos (el indicado tiene color azul y cruza la línea cero hacia arriba).
  • Se recomienda abrir posiciones cortas cuando TCF- pasa a valores positivos (el indicador tiene un color rojo y cruza la línea cero hacia arriba).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1275

Exp_ZPF Exp_ZPF

Sistema de trading utilizando el indicador de punto cero.

Spectrometr_Separate Spectrometr_Separate

Espectro de oscilación de activos financieros

2pbIdealXOSMA_Candles 2pbIdealXOSMA_Candles

Este indicador dibuja velas según el color de las barras del histograma del indicador 2pbIdealXOSMA.

XATRStopLevel XATRStopLevel

Este indicador ofrece valores de Stop Loss para la posición abierta sobre la base del indicador XATR.