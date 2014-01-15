Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
2pbIdealXOSMA_Candles - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1096
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador dibuja velas según el color de las barras del histograma del indicador 2pbIdealXOSMA. La velas ascendentes se colorean con colores claros, las descendentes en colores oscuros.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1 Indicador 2pbIdealXOSMA_Candles
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1214
Este indicador determina la tendencia y su dirección.Exp_ZPF
Sistema de trading utilizando el indicador de punto cero.
Este indicador ofrece valores de Stop Loss para la posición abierta sobre la base del indicador XATR.MA_Rounding_Channel
El indicador dibuja un canal para un mercado plano, basado en el indicador MA Rounding.