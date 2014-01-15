Este indicador dibuja velas según el color de las barras del histograma del indicador 2pbIdealXOSMA. La velas ascendentes se colorean con colores claros, las descendentes en colores oscuros.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador 2pbIdealXOSMA_Candles