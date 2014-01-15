Autor real:

Xrust & Vinin

La Media Móvil digital adaptativa XXMA está representada por un subtipo de Medias Móviles con un filtro digital de tendencias horizontales y que está diseñada para separar el movimiento angular del precio (tendencia) del horizontal (plano) para operar de manera efectiva en presencia de tendencias

Como se puede observar en la figura, durante el movimiento tendencial del precio, la línea XXMA se mantiene permanentemente por encima o por debajo del precio, cambiando constantemente de valor y dibujando una línea borde, y durante el movimiento horizontal (plano) se mantiene en una posición fija. La señal para entrar en una transacción es cuando la barra cierra por encima o por debajo del indicador en un tramo inclinado, mientras que la señal de cierre de la posición es el cruce o el cierre de la línea del indicador en el lado opuesto en un tramo horizontal.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base el 17.08.2009.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador XXMA