真实作者:

Sovpel Alexander

此指标在 XATR 指标基础上给出已开仓位的止损值。

感谢关于当前市场的波动信息，我们可以开发自适应的止损。

平均目标和自适应止损

我们可以用确定时间周期的平均交易范围 (平均真实范围) 再乘以一些常量值来测算我们入场订单的止损距离。采用 ATR 作为止损的优点在于它对市场波动有很高强的适应性。从入场点到出场点的距离，在市场波动较大时会增加，而在市场波动较小时降低。所以, 自适应止损是一个出色的应对市场波动风险的管理方式。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 25.09.2009.

指示使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标用到的类库 GetFontName.mqh (必须复制到客户端数据文件加\MQL5\Include).

图例.1 XATRStopLevel 指标