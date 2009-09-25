Ставь лайки и следи за новостями
LWMA_ATR.mq4 - индикатор для MetaTrader 4
Рыночная волатильность - один из важнейших показателей рыночной конъюнктуры.
Данный индикатор является модификацией стандартного ATR, изменения коснулись алгоритма сглаживание значений истинного диапазона, а именно он был заменен со стандартного SMA на LWMA, таким образом последним барам присваивается больший вес, а более ранним — меньший. В целом, разница не существенна, но те трейдеры, ТС которых существенно зависит от значений рыночной волатильности, получат более качественную и правдоподобную информацию о среднем истинном диапазоне движения цены.
Средняя цель && адаптивный Stop Loss
Благодаря информации о текущей рыночной волатильности, мы можем разработать адаптивный Stop Loss.
Мы можем использовать средний торговый диапазон (Average True Range) в течение определенного периода времени и умножать эту величину на некую константу (фактор) для определения того, как далеко может быть расположен от нашего входа стоп-приказ. Преимуществом использования Stop Loss, основанного на Average True Range является то, что он высоко адаптивен к текущим рыночным условиям. Расстояние от точки входа до точки выхода будет увеличиваться в периоды высокой рыночной волатильности и уменьшаться в приоды низкой рыночной волатильности. Таким образом адаптивный Stop Loss является прекрасным способом управления рисками в условиях меняющейся рыночной волатильности.
Поэтому для удобства в верхнем левом углу выведена информация по текущему значению LWMA_ATR, а также о расчетной средней цели / адаптивном стоп-приказе.
