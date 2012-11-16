Ставь лайки и следи за новостями
XATRStopLevel - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров: 3037
- 3037
Рейтинг:
-
- Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Sovpel Alexander
Индикатор дает значение стоплосса для открываемой позиции на основе данных индикатора XATR.
Благодаря информации о текущей рыночной волатильности, мы можем разработать адаптивный Stop Loss.
Средняя цель и адаптивный Stop Loss
Мы можем использовать средний торговый диапазон (Average True Range) в течение определенного периода времени и умножать эту величину на некую константу (фактор) для определения того, как далеко может быть расположен от нашего входа стоп-приказ. Преимуществом использования Stop Loss, основанного на Average True Range является то, что он высоко адаптивен к текущим рыночным условиям. Расстояние от точки входа до точки выхода будет увеличиваться в периоды высокой рыночной волатильности и уменьшаться в периоды низкой рыночной волатильности. Таким образом адаптивный Stop Loss является прекрасным способом управления рисками в условиях меняющейся рыночной волатильности.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 25.09.2009.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Индикатор использует класс библиотеки GetFontName.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include).
Рис.1 Индикатор XATRStopLevel
