XATRStopLevel - indicador para MetaTrader 5
- 1500
Autor real:
Sovpel Alexander
O indicador fornece valores de Stop Loss para posições em aberto, baseado no indicador XATR.
Graças a informação sobre a volatilidade do mercado atual, nós podemos desenvolver o Stop Loss adaptativo.
Objetivo médio e Stop Loss adaptativo
Nós podemos usar a faixa média de negociação (Average True Range) de um certo período de tempo e multiplicar este valor por alguma constante (fator) para determinar qual será a distância entre a ordem de stop e nossa posição de entrada. A vantagem de usar Stop Loss baseado no Average True Range é que ele é altamente adaptativo as condições de mercado atual. A distância do ponto de entrada até o ponto de saída será maior em períodos de alta volatilidade e menor em períodos de baixa volatilidade do mercado. Assim, o Stop Loss adaptativo é um excelente instrumento para gerenciar riscos em termos da variação da volatilidade do mercado.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.09.2009.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais"
Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include).
Fig.1 Indicador XATRStopLevel
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1262
