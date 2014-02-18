Autor real:

Sovpel Alexander

O indicador fornece valores de Stop Loss para posições em aberto, baseado no indicador XATR.

Graças a informação sobre a volatilidade do mercado atual, nós podemos desenvolver o Stop Loss adaptativo.

Objetivo médio e Stop Loss adaptativo

Nós podemos usar a faixa média de negociação (Average True Range) de um certo período de tempo e multiplicar este valor por alguma constante (fator) para determinar qual será a distância entre a ordem de stop e nossa posição de entrada. A vantagem de usar Stop Loss baseado no Average True Range é que ele é altamente adaptativo as condições de mercado atual. A distância do ponto de entrada até o ponto de saída será maior em períodos de alta volatilidade e menor em períodos de baixa volatilidade do mercado. Assim, o Stop Loss adaptativo é um excelente instrumento para gerenciar riscos em termos da variação da volatilidade do mercado.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 25.09.2009.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais"

Este indicador utiliza a biblioteca de classes GetFontName.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include).

Fig.1 Indicador XATRStopLevel