Autor real:

BACKSPACE + Nikolay Kositsin

El indicador determina un canal para un mercados plano, determinado sobre la base de la posición horizontal del MA Rounding y de esta forma fija las posibles lineas de soporte y resistencia para el precio.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador MA_Rounding_Channel.