MA_Rounding_Channel - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1087
- 1087
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
BACKSPACE + Nikolay Kositsin
El indicador determina un canal para un mercados plano, determinado sobre la base de la posición horizontal del MA Rounding y de esta forma fija las posibles lineas de soporte y resistencia para el precio.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1 Indicador MA_Rounding_Channel.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1212
Este indicador ofrece valores de Stop Loss para la posición abierta sobre la base del indicador XATR.2pbIdealXOSMA_Candles
Este indicador dibuja velas según el color de las barras del histograma del indicador 2pbIdealXOSMA.
Media Móvil digital adaptativa XXMA representada por un subtipo de Medias Móviles con un filtro digital de tendencias horizontales y que está diseñada para separar el movimiento angular del precio (tendencia) del horizontal (plano) para operar de manera efectiva en presencia de tendencias.MA Rounding
Cruce de МА y ZigZag. Para ser más exactos, es una МА generada según el principio del ZigZag.