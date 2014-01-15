CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MA_Rounding_Channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1087
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
ma_rounding_channel.mq5 (11.88 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

BACKSPACE + Nikolay Kositsin

El indicador determina un canal para un mercados plano, determinado sobre la base de la posición horizontal del MA Rounding y de esta forma fija las posibles lineas de soporte y resistencia para el precio.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 Indicador MA_Rounding_Channel.

Fig.1 Indicador MA_Rounding_Channel.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1212

XATRStopLevel XATRStopLevel

Este indicador ofrece valores de Stop Loss para la posición abierta sobre la base del indicador XATR.

2pbIdealXOSMA_Candles 2pbIdealXOSMA_Candles

Este indicador dibuja velas según el color de las barras del histograma del indicador 2pbIdealXOSMA.

XXMA XXMA

Media Móvil digital adaptativa XXMA representada por un subtipo de Medias Móviles con un filtro digital de tendencias horizontales y que está diseñada para separar el movimiento angular del precio (tendencia) del horizontal (plano) para operar de manera efectiva en presencia de tendencias.

MA Rounding MA Rounding

Cruce de МА y ZigZag. Para ser más exactos, es una МА generada según el principio del ZigZag.