Sistema de trading basado en las señales del parabólico suavizado ColorX2MA-Parabolic que utilitiza los valores de la Media Móvil X2MA como datos de entrada. La señal para realizar una transacción se forma en el momento de cierre de la barra, si aparece un punto grande coloreado.

Coloque el archivo compilado del indicador ColorX2MA-Parabolic.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Durante las pruebas mostradas a continuación se han utilizado los parámetros de entrada por defecto del Asesor Experto. Durante las pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Ejemplos de transacciones en el gráfico.

Resultados de las pruebas para el año 2011 en USDCHF H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados