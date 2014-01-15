Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Dserg - LinRegression Breakout - indicador para MetaTrader 5
Dserg
El indicador Dserg - LinRegression Breakout búsca y muestra las áreas de consolidación y los movimientos de un canal estable en el gráfico. Si el canal de regresión lineal para los últimas barras Nlin tienen la anchura de no más de 2 * puntos de rango, entonces dibuja un nuevo canal. En el futuro puedes trabajar en el avance.
Las flechas indican las entradas, las paradas y los objetivos. Por favor, preste atención a que no avance la mañana en forma plana y también al movimiento estable en el comienzo de la sesión americana, o a las noticias. Esta peculiaridad se puede utilizar en el comercio. Los pares recomendados son EURUSD, EURGBP, en el plazo М15, los ajustes por defecto son exactamente para ellos. El indicador funciona bien en otras temporalidades hasta una semana.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 03.03.2010.
