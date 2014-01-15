Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Zero Point Force - indicador para MetaTrader 5
- 1363
Autor real:
Ivan Kornilov
El indicador Zero Point Force se construye sobre la base de dos Medias Móviles En el indicador se utiliza la idea del punto cero, importada desde la física! Muestra la fuerza concentrada en el punto cero!
Fórmula de cálculo del indicador:
ZPF[Bar] = MA (Period, Volume[bar]) * (MA (Period, Price[Bar]) - MA (2*Period, Price[Bar])) / 2
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase el 10.03.2010.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Fig.1 El indicador Zero Point Force
