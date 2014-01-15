CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Zero Point Force - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1363
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
zpf.mq5 (8.6 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Ivan Kornilov

El indicador Zero Point Force se construye sobre la base de dos Medias Móviles En el indicador se utiliza la idea del punto cero, importada desde la física! Muestra la fuerza concentrada en el punto cero!

Fórmula de cálculo del indicador:

ZPF[Bar] = MA (Period, Volume[bar]) * (MA (Period, Price[Bar]) - MA (2*Period, Price[Bar])) / 2

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase el 10.03.2010.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh library classes (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 El indicador Zero Point Force

Fig.1 El indicador Zero Point Force

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1202

Exp_ColorX2MA-Parabolic Exp_ColorX2MA-Parabolic

Sistema de trading basado en las señales del indicador parabólico y que utiliza valores de Media Móvil como datos de entrada.

XATR XATR

Indicador Average True Range con algoritmo de promediado modificado.

LeManStop LeManStop

El indicador para determinar Stop Loss

StochasticStack StochasticStack

La combinación lineal más simple de ocho estocásticos en la forma del oscilador.