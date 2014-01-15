Mira cómo descargar robots gratis
LeManStop - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
LeMan
Descripcion:
El indicador para determinar el Stop Loss.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 05.10.2009.
Fig.1 El indicador LeManStop
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1260
