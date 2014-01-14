La media móvil universal con doble suavizado y la posibilidad de cambiar estos algoritmos de suavizado seleccionando los apropiados de diez opciones disponibles:

SMA - Media móvil simple EMA - Media móvil exponencial SMMA - Media móvil suavizada LWMA - Media móvil lineal ponderada JJMA - Media adaptable JMA JurX - Suavizado ultralineal ParMA - Alisado parabólico T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson VIDYA - Suavizado usando el algoritmo de Tushar Chande AMA - Suavizado usando el algoritmo de Perry Kaufman

Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado. Para JMA se trata de una fase variable externa que varía de -100 a +100. Para T3 es un factor de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo que por defecto es igual a 2. El factor para elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.