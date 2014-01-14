CodeBaseSecciones
X2MA - indicador para MetaTrader 5

colorx2ma.mq5 (9.17 KB) ver
x2ma.mq5 (8.25 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ver
La media móvil universal con doble suavizado y la posibilidad de cambiar estos algoritmos de suavizado seleccionando los apropiados de diez opciones disponibles:

  1. SMA - Media móvil simple
  2. EMA - Media móvil exponencial
  3. SMMA - Media móvil suavizada
  4. LWMA - Media móvil lineal ponderada
  5. JJMA - Media adaptable JMA
  6. JurX - Suavizado ultralineal
  7. ParMA - Alisado parabólico
  8. T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson
  9. VIDYA - Suavizado usando el algoritmo de Tushar Chande
  10. AMA - Suavizado usando el algoritmo de Perry Kaufman

Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen significado completamente diferente para los diferentes algoritmos de suavizado. Para JMA se trata de una fase variable externa que varía de -100 a +100. Para T3 es un factor de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo que por defecto es igual a 2. El factor para elevar a la potencia también es igual a 2 para AMA.

ColorX2MA

