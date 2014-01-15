CodeBaseSeções
Experts

Exp_ColorX2MA-Parabolic - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1109
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
O Sistema de negociação se baseia nos sinais da parabólica suavizada ColorX2MA-Parabolic que utiliza os valores da média móvel X2MA como dados de entrada. O sinal de negociação se forma após o fechamento da barra, quando um ponto grande e colorido aparece.

Coloque o arquivo compilado ColorX2MA-Parabolic.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes. 

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo. 

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1204

