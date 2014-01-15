O Sistema de negociação se baseia nos sinais da parabólica suavizada ColorX2MA-Parabolic que utiliza os valores da média móvel X2MA como dados de entrada. O sinal de negociação se forma após o fechamento da barra, quando um ponto grande e colorido aparece.

Coloque o arquivo compilado ColorX2MA-Parabolic.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste