Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_ColorX2MA-Parabolic - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1109
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Sistema de negociação se baseia nos sinais da parabólica suavizada ColorX2MA-Parabolic que utiliza os valores da média móvel X2MA como dados de entrada. O sinal de negociação se forma após o fechamento da barra, quando um ponto grande e colorido aparece.
Coloque o arquivo compilado ColorX2MA-Parabolic.ex5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste para o par USDCHF H4 em 2011:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1204
Indicador de desenho automático das áreas de consolidação e de canais com base na regressão linear.Exp_MAMA
O Expert Advisor Exp_MAMA se baseia nos cruzamentos das médias móveis do indicador MAMA.
O indicador Zero Point Force se baseia em duas médias móveis.StochasticStack
Combinação linear simples de oito Estocásticos na forma de osciladores.