Exp_ColorX2MA-Parabolic - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 869
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Trading system based on the signals of the smoothed parabolic X2MA移動平均値を入力時系列として使用する平滑化されたパラボリックColorX2MA-Parabolicのシグナルに基づいた取引システム。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに大きな色のついた点が表示された場合に形成されます。
コンパイルされたColorX2MA-Parabolic.ex5ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
下記の検証ではエキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されています。決済逆指値と決済指値は検証では使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス。
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1204
