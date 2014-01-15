Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Nikolay Kositsin + lukas1
Indicador técnico iSAR que utiliza la media móvil X2MA como serie de precios fundamental. Intenta suavizar la parábola con la media móvil para mejorar la confianza de las señales.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el CodeBase el 27-01-2009.
Fig.1 El indicador ColorX2MA-Parabolic
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1192
La principal ventaja del indicador iSAR es que se basa en los precios actuales de las series de tiempo gracias a la cual se puede aplicar a otros indicadores.