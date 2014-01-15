CodeBaseSecciones
ColorX2MA-Parabolic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1008
(18)
colorx2ma-parabolic.mq5 (15.87 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
Autor:

Nikolay Kositsin + lukas1

Indicador técnico iSAR que utiliza la media móvil X2MA como serie de precios fundamental. Intenta suavizar la parábola con la media móvil para mejorar la confianza de las señales.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el CodeBase el 27-01-2009.

Fig.1 El indicador ColorX2MA-Parabolic

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1192

