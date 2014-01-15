Autor:

Nikolay Kositsin + lukas1

Indicador técnico iSAR que utiliza la media móvil X2MA como serie de precios fundamental. Intenta suavizar la parábola con la media móvil para mejorar la confianza de las señales.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el CodeBase el 27-01-2009.

Fig.1 El indicador ColorX2MA-Parabolic