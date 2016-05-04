und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_ColorX2MA-Parabolic - Experte für den MetaTrader 5
Handelssystem basierend auf den Signalen vom geglätteten Parabolic ColorX2MA-Parabolic der die X2MA gleitenden Durchschnittswerte als Eingabe für die Zeitreihe verwendet. Ein Signal zum Ausführen eines Trades wird durch Abschluss eines Balkens gebildet, wenn ein großer Farbpunkt erscheint.
Kopieren sie die compilierte ColorX2MA-Parabolic.ex5Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Historie der Trades am Chart.
Testergebnise für 20144 für USDCHF H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1204
