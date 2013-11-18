代码库部分
Exp_ColorX2MA-Parabolic - MetaTrader 5EA

Nikolay Kositsin
1560
(20)
exp_colorx2ma-parabolic.mq5 (16.96 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
tradealgorithms.mqh (115.25 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
colorx2ma-parabolic.mq5 (24.94 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
交易系统的信号基于平滑抛物线 ColorX2MA-Parabolic ，其使用 X2MA 移动平均线值作为输入时间序列。如果彩色点出现，在柱线收盘时产生执行交易的信号。

放置 ColorX2MA-Parabolic.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例. 1. 图表上的成交历史实例。

测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:

图例. 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1204

