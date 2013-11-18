请观看如何免费下载自动交易
Exp_ColorX2MA-Parabolic - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 1560
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
交易系统的信号基于平滑抛物线 ColorX2MA-Parabolic ，其使用 X2MA 移动平均线值作为输入时间序列。如果彩色点出现，在柱线收盘时产生执行交易的信号。
放置 ColorX2MA-Parabolic.ex5 编译文件至客户端文件夹\MQL5\Indicators.
在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。
图例. 1. 图表上的成交历史实例。
测试结果 从 2011 品种 USDCHF H4:
图例. 2. 测试结果图表
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1204
