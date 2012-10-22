CodeBaseРазделы
Exp_ColorX2MA-Parabolic - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3243
(20)
Торговая система, построеная на сигналах сглаженного параболика ColorX2MA-Parabolic, использующего в качестве входной таймсерии значения мувинга X2MA.

Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление крупной цветной точки.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorX2MA-Parabolic.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2011 год на USDCHF H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Zero Point Force Zero Point Force

Индикатор силы нулевой точки, построенный на двух мувингах.

Exp_MAMA Exp_MAMA

Эксперт Exp_MAMA со входом при пересечении мувингов индикатора MAMA

Dserg - LinRegression Breakout Dserg - LinRegression Breakout

Индикатор для автоматического построения областей консолидации и каналов на основе линейной регрессии.

EA_MALR EA_MALR

На основе индикатора MALR. Наличие функций трала, увеличение лота, усреднения, переворотов.