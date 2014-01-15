Autor real:

Este indicador ha sido reescrito desde un indicador existente en MQL4, para el análisis de la divergencia/convergencia de los instrumentos relacionados. Los autores de este indicador son Leonid Bordskiy (leonid553) y Sergey Ogarkov (Son_Of_Earth) a quienes conocí estudiando la revista Leprecon Review.

El indicador tiene tres líneas:

La verde es la línea promediada del índice del primer instrumento;

La azul es la línea promediada del índice del segundo instrumento;

La línea de fuga de los instrumentos: azul celeste hay divergencia, rojo hay convergencia.

Si hay una divergencia muy fuerte, en el momento en que los instrumentos comienzan a converger, el primero debe ser vendido y el segundo debe ser comprado de manera simultánea. Se recomienda cerrar las posiciones cuando las líneas de los instrumentos se cruzan.

Además, el indicador calcula el volumen de transacción necesario para balancear la volatilidad de los instrumentos. Los resultados de los calculos se muestran en la esquina superior del indicador. A la izquierda del nombre del instrumento se indica el volumen con respecto al precio del instrumento. Por ejemplo, las acciones de VTB24 cuestan cerca de 5 centimos, mientras que las acciones de Sberbank cuestan aproximadamente 100 rublos. Es claro que sus pesos deben no deben ser considerados en una relación 1:1. Sin embargo, este método no es apropiado para el mercado de FOREX. Por tanto, los autores proponen una segunda versión para el cálculo de los lotes. Se visualiza a la derecha de los nombres de los instrumentos. Dichos lotes se obtienen teniendo en cuenta la volatilidad, el tamaño del contrato, la variación mínima en el precio y el valor calculado de los ticks.





MoneyManagment.mqh:

Este indicador utiliza un archivo include que debe ser colocadoc en la carpeta correspondiente ...Include\EvgeTrofi\. Está destinado para calcular las propiedades auxiliares de los instrumentos. En la media que estudie MQL5 iré ampliando esta librería, incluiré una descripción detallada de sus funciones y la publicaré en Code Base. Pero será mas tarde.

Buena suerte!