El Asesor Experto Exp_JBrainSig1_UltraRSI analiza el mercado con los valores de los indicadores JBrainTrend1Sig y UltraRSI.

La señal de compraventa se produce durante el cierre de la barra, siempre que el indicador JBrainTrend1Sig emita una señal que coincida con el el color de la nube del UltraRSI. De igual modo, se produce una señal cuando la nube del UltraRSI cambia de color y la última señal del JBrainTrend1Sig coincide con el color de la nube. Por lo tanto, en este sistema de trading los indicadores se filtran mutuamente. Esta variante se activa al seleccionar Composition (filtro simultáneo) en los parámetros de entrada del Asesor Experto.

Los otros dos valores son JBrainSig1Filter y UltraRSIFilter, utilizados en algoritmos donde uno de estos dos indicadores es la fuente de la señal de trading y el otro es la señal de confirmación (filtro de la señal).

Hay que poner los archivos compilados JBrainTrend1Sig.ex4 y UltraRSI.ex5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Las pruebas que se muestran a continuación se han ejecutado con los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante los tests no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Historial de las operaciones

Resultados de las pruebas en 2011 sobre NZDUSD H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas