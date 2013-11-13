代码库部分
ColorX2MA-Parabolic - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1791
等级:
(18)
已发布:
已更新:
colorx2ma-parabolic.mq5 (25.07 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Nikolay Kositsin + lukas1

此 iSAR 技术指标使用 X2MA 移动均线作为基本价格序列。给定的指标将尝试平滑移动平均抛物线，使得其信号更具信心。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 27.01.2009.

图例.1 ColorX2MA-抛物线 指标.

图例.1 ColorX2MA-抛物线 指标.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1192

