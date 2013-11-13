真实作者:

Nikolay Kositsin + lukas1

此 iSAR 技术指标使用 X2MA 移动均线作为基本价格序列。给定的指标将尝试平滑移动平均抛物线，使得其信号更具信心。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 27.01.2009.

图例.1 ColorX2MA-抛物线 指标.