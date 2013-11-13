请观看如何免费下载自动交易
ColorX2MA-Parabolic - MetaTrader 5脚本
真实作者:
Nikolay Kositsin + lukas1
此 iSAR 技术指标使用 X2MA 移动均线作为基本价格序列。给定的指标将尝试平滑移动平均抛物线，使得其信号更具信心。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 27.01.2009.
图例.1 ColorX2MA-抛物线 指标.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1192
