Индикаторы

ColorX2MA-Parabolic - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3065
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Nikolay Kositsin + lukas1

Технический индикатор iSAR, в котором в качестве опорного ценового ряда использован мувинг X2MA.

В данном индикаторе сделана попытка сгладить параболик мувингом для большей надежности его сигналов.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 27.01.2009.

Рис.1 Индикатор ColorX2MA-Parabolic

