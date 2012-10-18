Ставь лайки и следи за новостями
ColorX2MA-Parabolic - индикатор для MetaTrader 5
- 3065
Реальный автор:
Nikolay Kositsin + lukas1
Технический индикатор iSAR, в котором в качестве опорного ценового ряда использован мувинг X2MA.
В данном индикаторе сделана попытка сгладить параболик мувингом для большей надежности его сигналов.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase 27.01.2009.
Рис.1 Индикатор ColorX2MA-Parabolic
