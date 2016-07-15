コードベースセクション
Nikolay Kositsin
実際の著者：

Nikolay Kositsin + lukas1

基本的な価格のシリーズとしてX2MA移動平均を使用するiSARテクニカル指標。この指標は、そのシグナルのより高い信頼性のために移動平均をパラボリック平滑化しようとします。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年1月27日にコードベースで公開されました。

図1 ColorX2MA-Parabolic 指標

図1 ColorX2MA-Parabolic 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1192

