無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorX2MA-Parabolic - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 844
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Nikolay Kositsin + lukas1
基本的な価格のシリーズとしてX2MA移動平均を使用するiSARテクニカル指標。この指標は、そのシグナルのより高い信頼性のために移動平均をパラボリック平滑化しようとします。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2009年1月27日にコードベースで公開されました。
図1 ColorX2MA-Parabolic 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1192
DMA (Displaced Moving Averages)
変位移動平均Exp_Candles_XSmoothed
Candles_Smoothed指標を使ったブレイクスルー取引システム。
Color Parabolic
iSAR指標の主な利点は、現在の価格の時系列に基づいているおかげで他の指標に適用可能だということです。組合せ論
初期の組合せ論機能ライブラリー。