und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ColorX2MA-Parabolic - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 872
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor:
Nikolay Kositsin + lukas1
Der iSAR technische Indikator, der den X2MA Moving Average als zugrunde liegende Kursreihe verwendet um beste Filterung von Fehlsignalen zu erreichen. Der Indikator versucht den Parabolic durch einen gleitendem Durchschnitt zu glätten um zuverlässigere Signale zu erhalten.
Der Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 27.01.2009 veröffentlicht.
Abb.1 Der ColorX2MA-Parabolic Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1192
Displaced Moving AveragesExp_Candles_XSmoothed
Das Ausbruch Handelssystem verwendet den Candles_Smoothed Indikator.
Der Hauptvorteil des iSAR Indikator ist, dass er auf der aktuellen Kursreihe basiert, daher kann er auf andere Indikatoren angewendet werdenCombinatorics
Bibliothek mit Funktionen der Kombinatorik.