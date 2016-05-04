Der echte Autor:

Nikolay Kositsin + lukas1

Der iSAR technische Indikator, der den X2MA Moving Average als zugrunde liegende Kursreihe verwendet um beste Filterung von Fehlsignalen zu erreichen. Der Indikator versucht den Parabolic durch einen gleitendem Durchschnitt zu glätten um zuverlässigere Signale zu erhalten.

Der Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 27.01.2009 veröffentlicht.

Abb.1 Der ColorX2MA-Parabolic Indikator.