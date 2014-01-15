Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Color Parabolic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1086
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Nikolay Kositsin + lukas1
La principal ventaja del indicador iSAR es que se basa en los precios actuales de las series de tiempo gracias a la cual se puede aplicar a otros indicadores. Por ejemplo, aquí es una variante de la aplicación de este indicador en el oscilador iRVI:
Fig.1 El indicador ColorParabolic aplicado sobre RVI.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1193
