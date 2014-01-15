CodeBaseSecciones
Color Parabolic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1086
(18)
colorparabolic.mq5 (10.68 KB) ver
Autor real:

Nikolay Kositsin + lukas1

La principal ventaja del indicador iSAR es que se basa en los precios actuales de las series de tiempo gracias a la cual se puede aplicar a otros indicadores. Por ejemplo, aquí es una variante de la aplicación de este indicador en el oscilador iRVI:

Fig.1 El indicador ColorParabolic aplicado sobre RVI.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1193

