AffineTransform - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Likhovidnov V.N.
Descripcion:
El indicador transfiere los datos de precio hacia el nuevo sistema de coordenadas cambiando el eje del precio. Antes de lanzar el indicador hacia el gráfico tenemos que crear un objeto gráfico de línea de tendencia en el gráfico. Recuerda el nombre de esta línea en el portapapeles de Windows y después de lanzar el indicador AffineTransform hacia el gráfico, escriba desde el portapapeles de Windows el nombre de la línea de tendencia como parámetro de entrada del indicador.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 07.12.2009.
Fig.1 El indicador AffineTransform
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1248
