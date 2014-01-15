Participe de nossa página de fãs
ColorX2MA-Parabolic - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1383
- 1383
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Nikolay Kositsin + lukas1
O indicador técnico iSAR se baseia na média móvel X2MA. Sua intenção é suavizar a parabólica com a média móvel para aumentar a confiança de seus sinais.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 27.01.2009.
Fig.1 Indicador ColorX2MA-Parabolic.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1192
A principal vantagem do indicador iSAR é que ele se baseia nas séries de preço atuais, que podem ser aplicadas para os demais indicadores.