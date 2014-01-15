CodeBaseSeções
ColorX2MA-Parabolic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Nikolay Kositsin + lukas1

O indicador técnico iSAR se baseia na média móvel X2MA. Sua intenção é suavizar a parabólica com a média móvel para aumentar a confiança de seus sinais.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 27.01.2009.

Fig.1 Indicador ColorX2MA-Parabolic.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1192

