Рисунок показывает эффективность сглаживающих свойств индикатора "Ma_Parabolic_st2", по сравнению со стандартным индикатором "Parabolic SAR".

Лиловая пунктирная линия - это Ma_Parabolic, зеленая пунктирная линия - стандартный Parabolic SAR.

Версия 2.1. Внесено исправление для отображения на графике с небольшим количеством баров. Ранее цепочки параболика не отображались при значениях "Step" ~0.001 (и меньше) и количестве баров ~300.

Добавлено разделение наклона у ниспадающей и возрастающей линии в версии Ma-Parabolic_st2.2.





Ma-Parabolic_st2_2 c разным наклоном линий