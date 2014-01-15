El indicador 2pbIdealXOSMA es un histograma MACD dibujado con los indicadores 2pbIdeal1MA y 2pbIdeal3MA y suavizado con una de las siguientes variantes de promediación:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - promediado adaptativo JMA; JurX - promediado ultralineal; ParMA - promediado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros de tipo Phase tienen un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador CMO, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al suavizado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El color del histograma y de la línea de señal varía en función de la situación actual del mercado.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig.1 El indicador 2pbIdealXOSMA