Exp_2pbIdealMA - Asesor Experto para MetaTrader 5
El indicador Exp_2pbIdealMA se basa en el cruce de dos medias móviles. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y la media móvil rápida 2pbIdeal1MA se cruza con la media móvil lenta 2pbIdeal3MA. El avance hacia arriba de la media móvil rápida es una señal de compra, y el avance hacia abajo es una señal de venta.
Los archivos compilados 2pbIdeal1MA.ex5 y 2pbIdeal3MA.ex5 se tienen que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicator.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1158
El indicador 2pbIdealXOSMA es un histograma MACD basado en los indicadores 2pbIdeal1MA y 2pbIdeal3MA.SuperZigZag
ZigZag con la capacidad de especificar el "movimiento significativo" en puntos.
Un reemplazo alternativo para el indicador estándar RVI que considera el volumen de las operaciones.VLT_TRADER
Cuando la actividad del mercado disminuye, entonces el Asesor Experto coloca dos órdenes stop pendientes.