SuperZigZag - indicador para MetaTrader 5
3155
El indicador ZigZag dibuja líneas, mostrando de esta manera el movimiento "significativo".
El parámetro mode es el modo de trabajo del indicador:
- 0 - El "movimiento significativo" se ajusta en puntos (parámetro ImportantPoint)
- 1 - El "movimiento significativo" se considera como el máximo-mínimo de un cierto periodo en barras (parámetro RangeBars) multiplicado por el "movimiento sustancial" (parámetro RangeKoeff)
No repinta, si se produce la línea hacia arriba, entonces la última línea hacia abajo no cambiará su extremo mínimo. Y una línea hacia arriba surgida actualiza su extremo máximo.
