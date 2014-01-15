Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
2pbIdealXOSMA - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1607
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador 2pbIdealXOSMA representa o histograma MACD desenhado pelos indicadores 2pbIdeal1MA e 2pbIdeal3MA e suavizados por uma das dez variantes de suavização:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
A cor do histograma ou da linha de sinal se altera conforme a situação atual do mercado.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador 2pbIdealXOSMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1164
ZigZag com a capacidade de especificar o "movimento significativo" em pontos.Exp_2MoHLC
O Exp_2MoHLC se baseia nos sinais retirados do indicador 2MoHLC_.
O Exp_2pbIdealMA se baseia no cruzamento de duas médias móveis. O sinal é formado após o fechamento da barra, quando há o cruzamento da média móvel rápida 2pbIdeal1MA com a lenta 2pbIdeal3MA.True RVI - Relative Strength Index (vitalidade) do mercado
Uma alternativa para a substituição do indicador padrão RVI que considera o volume de negócios