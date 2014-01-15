Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_2MoHLC - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 962
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El Asesor Experto Exp_2MoHLC se basa en las señales del indicador 2MoHLC. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y el nivel cero avanza, o la nube cambia de color, o el precio de la nube avanza (en función de los parámetros de entrada del Asesor Experto).
El archivo compilado 2MoHLC_.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1159
Media móvil ponderada con un retraso mínimo utilizando una onda de coseno amortiguada como línea de coeficientes de ponderación.VFractals
El indicador VFractals marca el nivel del fractal formado en la barra con un volumen mayor que el volumen promedio de las últimas 3 barras del fractal.
ZigZag con la capacidad de especificar el "movimiento significativo" en puntos.2pbIdealXOSMA
El indicador 2pbIdealXOSMA es un histograma MACD basado en los indicadores 2pbIdeal1MA y 2pbIdeal3MA.