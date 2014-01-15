El Asesor Experto Exp_2MoHLC se basa en las señales del indicador 2MoHLC. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y el nivel cero avanza, o la nube cambia de color, o el precio de la nube avanza (en función de los parámetros de entrada del Asesor Experto).

El archivo compilado 2MoHLC_.ex5 se tiene que poner en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas