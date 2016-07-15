私たちのファンページに参加してください
2pbIdealXOSMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1084
2pbIdealXOSMA指標は indicator represents the MACD histogram drawn by the 2pbIdeal1MAと 2pbIdeal3MA指標によって描画されたMACDヒストグラムを示し10バリアントのうち１つの平滑化アルゴリズムで平滑化されます。
- SMA - 単純移動平均
- EMA - 指数移動平均
- SMMA - 平滑化された移動平均
- LWMA - 線形加重移動平均
- JJMA - 適応平滑化
- JurX - ウルトラリニア平滑化
- ParMA - パラボリック平滑化
- T3 - Tillsonの複数指数平滑化
- VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
- AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化
Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。
ヒストグラムとシグナルラインの色は、現在の市場の状況に応じて変わります。
このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1164
