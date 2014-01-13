Autor real:

Nikolay Kositsin

Los indicadores 2pbIdeal1MA.mq5 y 2pbIdeal3MA.mq5 son medias móviles con el algoritmo de suavizado desarrollado por Neutron.

En el indicador 2pbIdeal3MA.mq4 este algoritmo de suavizado se utiliza tres veces. Estos tipos de suaviazado asperos y exactos requieren dos parámetros de entrada uno para cada suavizado en los indicadores. Los indicadores son promedios móviles para la fijación de las tendencias a corto- y largo- plazo. El método más simple de su uso se basa en los cruces del promedio móvil lento con el rápido.



Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.comel 26.01.2009.



