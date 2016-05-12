Der 2pbIdealXOSMA Indikator stellt das MACD Histogramm basierend auf den 2pbIdeal1MA und 2pbIdeal3MA Indikatoren dar.

SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - Exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - Gemittelter gleitender Durchschnitt; LWMA - Linear gewichteter gleitender Durchschnitt; JJMA - Adaptiver Durchschnitts JMA; JurX - Ultralineare Mittelung; ParMA - Parabolische Mittelung; T3 - Tillson's multiple Exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung unter Verwendung des Tushar Chande's Algorithmus; AMA - Glättung unter Verwendung des Perry Kaufman's Algorithmus.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Phase-Parameter für die unterschiedlichen Glättungs-Algorithmen eine komplett unterschiedliche Bedeutung haben. Für JMA ist es eine externe Phasenvariable mit Änderungen von -100 zu +100. Für T3 ist es für eine bessere Darstellung ein mit 100 multipliziertes Glättungsverhältnis, für den VIDYA ist es eine CMO Oscillator Periode und für den AMA ist es eine langsame EMA Periode. In anderen Algorithmen haben diese Parameter keinen Effekt auf die Glättung. Für die AMA schnelle EMA Periode wird standardmäßig ein fester Wert von 2 verwendet. Die Potenzierung der AMA ist auch bei 2 fixiert.

Die Farbe des Histogramms und der Signallinie wechselt je nach Marktsituation.

Der Indikator verwendet die Klassenbibliothek SmoothAlgorithms.mqh (Diese muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich in dem Artikel "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers" beschrieben..

Abbildung 1. Der 2pbIdealXOSMA Indikator