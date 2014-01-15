Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
True RVI - Relative Strength Index (liveliness) of market - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1190
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
VladMsk
Un reemplazo alternativo para el indicador estándar RVI que considera el volumen de las operaciones.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 15.06.2010.
Fig.1 El indicador True RVI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1157
El indicador Exp_2pbIdealMA se basa en el cruce de dos medias móviles. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y la media móvil rápida 2pbIdeal1MA se cruza con la media móvil lenta 2pbIdeal3MA.2pbIdealXOSMA
El indicador 2pbIdealXOSMA es un histograma MACD basado en los indicadores 2pbIdeal1MA y 2pbIdeal3MA.
Cuando la actividad del mercado disminuye, entonces el Asesor Experto coloca dos órdenes stop pendientes.True MFI (MFI Verdadero, Alternativa al MFI estándar)
Un incremento en la actividad de la negociación suele preceder un aumento o una disminución en el precio. El indicador True MFI intenta aprovechar este hecho.