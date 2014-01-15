CodeBaseSecciones
True RVI - Relative Strength Index (liveliness) of market - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1190
(20)
trvi.mq5 (7.86 KB) ver
Autor real:

VladMsk

Un reemplazo alternativo para el indicador estándar RVI que considera el volumen de las operaciones.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 15.06.2010.  

Fig.1 El indicador True RVI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1157

