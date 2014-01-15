Versión estándar del indicador XOSMA que puede ponerse en un marco temporal fijo, en un valor diferente al del marco temporal del gráfico donde el algoritmo de promediado del histograma y de la línea de señal se pueden seleccionar de un grupo de diez variantes distintas:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - promediado adaptativo JMA; JurX - promediado ultralineal; ParMA - promediado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente en los distintos algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador CMO, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al promediado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El color del histograma varía en función de la situación actual del mercado.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".

Hay que colocar el indicador ColorXOSMA.mq5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Fig.1 El indicador ColorXOSMA_HTF