ColorXOSMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1035
Versión estándar del indicador XOSMA que puede ponerse en un marco temporal fijo, en un valor diferente al del marco temporal del gráfico donde el algoritmo de promediado del histograma y de la línea de señal se pueden seleccionar de un grupo de diez variantes distintas:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil ponderada lineal;
- JJMA - promediado adaptativo JMA;
- JurX - promediado ultralineal;
- ParMA - promediado parabólico;
- T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.
Cabe señalar que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente en los distintos algoritmos de suavizado. En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100. Para T3 es una relación de suavizado multiplicada por 100 para conseguir una visualización mejor, para VIDYA es un período de oscilador CMO, y para AMA es un período EMA lento. En otros algoritmos estos parámetros no afectan al promediado. Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.
El color del histograma varía en función de la situación actual del mercado.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (se tiene que copiar en terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".
Hay que colocar el indicador ColorXOSMA.mq5 en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Fig.1 El indicador ColorXOSMA_HTF
