Price and Volume Trend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1798
(22)
Autor:

Martingeil

Se trata de un indicador Tendencia del Precio y Volumen clásico (Price and Volume Trend, PVT) al que se le añade una línea de señal.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase se describió a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 12-07-2010.

Fig.1 El indicador XPVT

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1123

