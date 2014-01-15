Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Price and Volume Trend - indicador para MetaTrader 5
- 1798
Martingeil
Se trata de un indicador Tendencia del Precio y Volumen clásico (Price and Volume Trend, PVT) al que se le añade una línea de señal.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh. Esta clase se describió a fondo en el artículo "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en el Code Base el 12-07-2010.
Fig.1 El indicador XPVT
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1123
