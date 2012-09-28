CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorXOSMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2792
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Классический вариант индикатора XOSMA, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения самой гистограммы и сигнальной линии, имея выбор из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Цвет гистограммы меняется в зависимости от действующих на рынке тенденций.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора ColorXOSMA.mq5.

Рис.1 Индикатор ColorXOSMA_HTF

Рис.1 Индикатор ColorXOSMA_HTF

MaRsi-Trigger MaRsi-Trigger

Тригерный индикатор, имеющий три состояния - рост, падение и флэт

Price and Volume Trend Price and Volume Trend

Индикатор Тенденции цены и объема (Price and Volume Trend, PVT) с его сигнальной линией.

AO_HTF AO_HTF

Волшебный осциллятор Билла Вильямса (Awesome Oscillator) с более старшего таймфрейма на младшем.

AC_HTF AC_HTF

Акселератор Билла Вильямса (Accelerator Oscillator) с более старшего таймфрейма на младшем.