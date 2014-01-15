CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

AO_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1227
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
ao_htf.mq5 (7.73 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El Oscilador mágico Bill William's (oscilador impresionante) que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.

Fig.1 El indicador AO_HTF

Fig.1 El indicador AO_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1132

AC_HTF AC_HTF

El acelerador Bill William's (Acelerador Oscilador) que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.

Gator_HTF Gator_HTF

El acelerador Bill William's Gator que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.

ColorXOSMA_HTF ColorXOSMA_HTF

Versión estándar del indicador OSMA que puede ponerse en un marco temporal fijo, en un valor diferente al del marco temporal del gráfico donde los algoritmos de promediado se pueden seleccionar.

MaRsi-Trigger MaRsi-Trigger

El indicador MaRsi-Trigger tiene tres estados: subida, bajada y plano (sin cambios).