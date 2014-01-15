El acelerador Bill William's Gator que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.

El Oscilador mágico Bill William's (oscilador impresionante) que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.

Versión estándar del indicador OSMA que puede ponerse en un marco temporal fijo, en un valor diferente al del marco temporal del gráfico donde los algoritmos de promediado se pueden seleccionar.