AC_HTF - indicador para MetaTrader 5

ac_htf.mq5 (7.81 KB) ver
El acelerador Bill William's (Acelerador Oscilador) que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.

Fig.1 El indicador AC_HTF

Fig.1 El indicador AC_HTF  

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1131

Gator_HTF Gator_HTF

El acelerador Bill William's Gator que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.

T3MA-ALARM T3MA-ALARM

Una Media Móvil de doble suavizado.

AO_HTF AO_HTF

El Oscilador mágico Bill William's (oscilador impresionante) que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.

ColorXOSMA_HTF ColorXOSMA_HTF

Versión estándar del indicador OSMA que puede ponerse en un marco temporal fijo, en un valor diferente al del marco temporal del gráfico donde los algoritmos de promediado se pueden seleccionar.