Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AC_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1092
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El acelerador Bill William's (Acelerador Oscilador) que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.
Fig.1 El indicador AC_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1131
Gator_HTF
El acelerador Bill William's Gator que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.T3MA-ALARM
Una Media Móvil de doble suavizado.
AO_HTF
El Oscilador mágico Bill William's (oscilador impresionante) que se dibuja en la parte alta y se muestra en la temporalidad baja.ColorXOSMA_HTF
Versión estándar del indicador OSMA que puede ponerse en un marco temporal fijo, en un valor diferente al del marco temporal del gráfico donde los algoritmos de promediado se pueden seleccionar.